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Общество11 октября 2022 7:48

В Уфе открыли для движения транспорта бульвар Давлеткильдеева

На участке 450 метров полностью перестроили инженерные сети и убрали электропровода
Яна БАЗЕКИНА
Яна БАЗЕКИНА
Фото: vk.com/ratmir.mavliev

Фото: vk.com/ratmir.mavliev

Сегодня, 11 октября, в Уфе открыли для движения транспорта бульвар Давлеткильдеева в микрорайоне Глумилино. Об этом рассказал мэр Уфы Ратмир Мавлиев у себя на странице в соцсетях. Протяженность отремонтированного участка составляет всего 450 метров, однако, тут полностью перестроили инженерные сети, а также реализовали программу «Чистое небо», убрав электрические провода.

- Еще есть, над чем работать. В ближайшее время поставим скамейки, урны, остановки, установим светофор. В дополнение к высаженным черемухам в следующем году продолжим озеленение, - добавил Ратмир Мавлиев.