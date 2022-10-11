Фото: vk.com/ratmir.mavliev

Сегодня, 11 октября, в Уфе открыли для движения транспорта бульвар Давлеткильдеева в микрорайоне Глумилино. Об этом рассказал мэр Уфы Ратмир Мавлиев у себя на странице в соцсетях. Протяженность отремонтированного участка составляет всего 450 метров, однако, тут полностью перестроили инженерные сети, а также реализовали программу «Чистое небо», убрав электрические провода.

- Еще есть, над чем работать. В ближайшее время поставим скамейки, урны, остановки, установим светофор. В дополнение к высаженным черемухам в следующем году продолжим озеленение, - добавил Ратмир Мавлиев.