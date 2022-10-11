Радий Хабиров поздравил всех жителей Башкирии с Днем республики

Фото: vk.com/radiyhabirov

Радий Хабиров поздравил жителей Башкирии с Днем республики. Глава региона записал видеообращение, в котором поблагодарил жителей за оказанное доверие и пообещал и дальше работать на благо родного края. Напомним, что ровно 4 года назад, 11 октября, Хабиров стал новым главой Башкирии.

- В этот день я хочу прежде всего поблагодарить вас, дорогие башкортостанцы, за то доверие, которое вы мне оказали. Я очень им дорожу. Хочу поблагодарить за великодушие, и спасибо за то, что поддерживали меня в моих действиях. Работаем дальше на благо нашей республики, у нас очень много планов. Алга, Башкортостан! – подытожил свое обращение Радий Хабиров.

Напомним, что в День республики в Уфе на Советской площади планируется торжественное открытие памятника генералу Минигали Шаймуратова. В церемонии открытия также примут участие глава ДНР Денис Пушилин и помощник Президента России Владимир Мединский.