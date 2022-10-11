На открытие памятника Шаймуратова в Уфе приехал помощник Президента России Владимир Мединский

Фото: пресс-служба главы РБ

В Уфу с рабочим визитом прибыл помощник Президента России Владимир Мединский. Он примет участие в торжественной церемонии открытия памятника генералу Минигали Шаймуратову.

Накануне Мединский встретился с главой республики Радием Хабировым, а также поучаствовал в заседании регионального отделения Российского военно-исторического общества. Он отметил большой вклад Башкирии в увековечивание памяти героя России. В частности, Мединский высоко оценил работу историков, краеведов и музейного сообщества республики, а памятник Шаймуратову – «долгожданная дань исторической справедливости».

- Герой России Минигали Шаймуратов погиб, освобождая Донбасс от немецко-фашистских войск. Вся его жизнь – пример служения Отечеству. Очень правильно, что руководство республики и башкирское отделение Российского военно-исторического общества занимается увековечением памяти легендарного комдива, - отметил Владимир Мединский.