В Башкирии 26-летний водитель насмерть сбил велосипедиста

Фото: региональная Госавтоинспекция

Накануне утром в Мелеузовском районе водитель Chevrolet Lanos насмерть сбил велосипедиста. Как рассказали в региональной Госавтоинспекции, все произошло около 8 утра на 1-м километре автодороги Салават-Зирган. 64-летний велосипедист ехал вдоль дороги, когда неожиданно на него наехала иномарка, за рулем которой находился 26-летний местный житель. От полученных травм пожилой мужчина скончался на месте.

- Известно, что автомобиль не зарегистрирован в установленном порядке, а также водительский стаж молодого человека не превышал одного года. По факту ДТП проводится проверка, - отметили в пресс-службе ведомства.

Всего за вчерашние сутки в Башкирии произошло 3 смертельных наезда, двое пешеходов и велосипедист погибли.