Хабиров с женой посетили памятник Шаймуратову накануне его открытия

Фото: скрин видео со страницы Радия Хабирова в соцсетях

Радий Хабиров вместе с супругой посетили памятник генералу Минигали Шаймуратову накануне его открытия. Как рассказал сам глава Башкирии у себя в соцсетях, он привел сюда любимую жену на ночную прогулку, потому что Советская площадь и памятник стали уже особым местом, где хочется собираться с самыми близкими людьми.

- Для нас это особое место, куда мы будем приходить с нашими детьми, чтобы отдать дань памяти всем погибшим за Родину и просто побыть в хорошем, красивом месте. Месте, которое хранит настоящую память, пропитано настоящими чувствами и настоящим героизмом, - написал Хабиров.

Также глава Башкирии пригласил всех жителей на торжественное открытие памятника, которое состоится уже сегодня, в день республики, а также пожелал удачи всем жителям Башкирии, которые сейчас участвуют в СВО.

- Все у нас будет хорошо. Мы сильные, крепкие. Мира и благополучия всем. А нашим парням, которые сейчас защищают нашу страну, – вернуться домой живыми и здоровыми, - добавил Радий Хабиров.