Появилась версия, из-за чего могла произойти авария с Lada Grantа, в которой погиб 27-летний водитель

Фото: соцсети

Стали известны первые подробности жуткой аварии, которая произошла сегодня рано утром в Стерлитамаке. Напомним, около 7 утра автомобиль Lada Grantа на большой скорости сначала влетел в бордюр, а потом врезался в электроопору, из-за чего машину буквально обмотало вокруг столба. Конечно, у 27-летнего водителя не было шансов выжить – он погиб на месте происшествия до приезда медиков.

Многие комментаторы задаются вопросом – что же могло произойти? Кто-то выдвигает версию, что водитель был пьян и не справился с управлением, а кто-то считает, что водитель мог просто уснуть за рулем. Многие винят во всем большую скорость – по некоторым данным, на момент аварии стрелка спидометра остановилась на отметке 110 километров в час.

В свою очередь, родственники погибшего в соцсетях опровергают все эти версии. По их словам, молодой человек возвращался с суток после работы, когда его подрезала другая машина. После столкновения автомобиль не остановился и скрылся. Сейчас родственники погибшего водителя ищут очевидцев аварии, желательно с записями с видеорегистраторов, которые могут пролить свет на случившееся.

- Есть свидетель – мужчина, который все видел. Правда, мы не можем понять, почему он все видел и не вызвал скорую, - объясняет в соцсетях Алина Р.

В свою очередь, сотрудники Госавтоинспекции уже начали разбирательство, во время которого будут установлены все причины и обстоятельства произошедшей трагедии.