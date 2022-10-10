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Общество10 октября 2022 11:54

Хабиров встретил прибывшего в Уфу главу ДНР Дениса Пушилина

Донецкая делегация примет участие в открытии памятника Шаймуратову
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
фото: glavarb.ru

фото: glavarb.ru

Сегодня, 10 октября, в Уфу с делегацией прибыл временно исполняющий обязанности главы Донецкой народной республики Денис Пушилин. В аэропорту его встретил руководитель региона Радий Хабиров. Об этом сообщила пресс-служба его администрации.

Там пояснили, что 11 октября Пушилин будет участвовать в открытии памятника генералу Минигали Шаймуратову на Советской площади. Чиновник также поздравит жителей Башкирии с Днем республики.

Напомним, церемония открытия монумента будет транслироваться в прямом эфире. Накануне Хабиров показал последние приготовления к этому торжеству.