Хабиров встретил прибывшего в Уфу главу ДНР Дениса Пушилина

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Сегодня, 10 октября, в Уфу с делегацией прибыл временно исполняющий обязанности главы Донецкой народной республики Денис Пушилин. В аэропорту его встретил руководитель региона Радий Хабиров. Об этом сообщила пресс-служба его администрации.

Там пояснили, что 11 октября Пушилин будет участвовать в открытии памятника генералу Минигали Шаймуратову на Советской площади. Чиновник также поздравит жителей Башкирии с Днем республики.

Напомним, церемония открытия монумента будет транслироваться в прямом эфире. Накануне Хабиров показал последние приготовления к этому торжеству.