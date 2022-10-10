Вице-премьер Башкирии назвал экс-соратника Хабирова «врагом государства»

Слева на фото Азат Бадранов, справа - Ростислав Мурзагулов // vk.com / Ростислав Мурзагулов

Первый вице-премьер башкирского правительства Азат Бадранов, вызвавшийся добровольцем на специальную военную операцию и готовящийся к отправке на фронт, назвал покинувшего Россию экс-соратника главы республики Радия Хабирова Ростислава Мурзагулова «врагом государства». Чиновник направил письма в Минюст с просьбой проверить последнего «на предмет выполнения им функций иностранного агента». Об этом он написал в своих соцсетях 10 октября.

– Просматривая список предателей на сайте Минюста, который называют реестром иноагентов, обнаружил, что Ростислав Мурзагулов почему-то до сих пор там не значится. Несмотря на прошлое общение, считаю, что он встал на путь предательства и сегодня он враг нашего государства. Поэтому одними из крайних подписанных мною документов в статусе первого вице-премьера правительства были письма в контрольно-надзорные органы о проверке указанного персонажа на предмет выполнения им функций иностранного агента, – заявил Бадранов.

Напомним, Ростислав Мурзагулов входил в управленческую команду Хабирова, когда тот возглавил Башкирию в 2018 году. Он курировал информационную политику в регионе, руководил попечительским советом футбольного клуба «Уфа» и республиканской Общественной палатой. Мурзагулов покинул Россию в марте текущего года. Сейчас он живет в Литве, где выпускает на YouTube оппозиционное шоу.