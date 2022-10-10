В Уфе благоустройство дорог завершено на 98%

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В Уфе запланированные на 2022 год работы благоустройству дорог завершены на 98%. Об этом рассказала пресс-служба республиканского правительства.

Сообщается, что еще на трех объектах осталось модернизировать освещение, установить знаки и нанести новую разметку. 17 участков улично-дорожной сети протяженностью порядка 23 километров будут благоустроены к концу дорожно-строительного сезона. На это было выделено 1,854 миллиарда рублей.

В ходе работ рабочие уделяли внимание созданию комфортных условий для пешеходов. Дорожники обновляли или же обустраивали новые тротуары.