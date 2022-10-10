Около 30 муниципалитетов Башкирии ввели в своих школах единую форму

фото: Минобр Башкирии

Почти 30 муниципалитетов Башкирии ввели в своих школах единую форму для учеников. Об этом на оперативном совещании в местном правительстве 10 октября сообщил министр образования республики Айбулат Хажин.

– Под 30 муниципальных образований закупают единую школьную форму, установленную для нашего региона. Она не однообразная – там есть вариации, поэтому дети и родители выбирают подходящую. У нас есть определенные цветовые гаммы и очень жесткие требования к качеству, – сказал чиновник.

После отчета Хажина глава Башкирии Радий Хабиров отметил, что идея вводить единую школьницу форму – «правильная»: «это удобно и практично», резюмировал руководитель региона.

Напомним, впервые об идее создать единую школьную форму в республике заговорили в 2020 году. Спустя год инициативой заинтересовалась федеральная антимонопольная служба. Ведомство выступило против того, что Минобр Башкирии рассылает муниципалитетам письма с рекомендацией выбирать школьную форму единого образца.