В Уфе спасли застрявшую в клетке шиншиллу

Фото: Иван ВИСЛОВ

Сегодня утром, 10 октября, в Уфе спасатели вызволили застрявшую в клетке шиншиллу. Об этом рассказала пресс-служба городского Управления гражданской защиты.

За помощью к специалистам обратилась хозяйка зверька. У питомца застряла задняя лапа в решетке клетки. Спасателям потребовалась всего несколько минут, что освободить животное из металлических пут. Шиншилла, к счастью, никак не пострадала.

Пресс-служба УГЗ отметила, что спасаител оказывают помощь не только людям, но и животным. Тем не менее, есть один нюанс.

– У сотрудников поисково-спасательного отряда города Уфы есть приоритетность вызовов, и первоочередными являются те обращения, где существует угроза безопасности и жизни человека, – заявили представители чрезвычайной службы.