Вице-премьер Башкирии Азат Бадранов предупредил о «второй волне частичной мобилизации»

фото: vk.com // Азат Бадранов

Вызвавшийся в качестве добровольца на специальную военную операцию первый вице-премьер башкирского правительства Азат Бадранов заявил, что «вторая волна частичной мобилизации не за горами». Об этом он сообщил в своих соцсетях 10 октября.

– К этому [«второй волне частичной мобилизации»] нужно готовиться. Вырабатывать навыки и умения, которые пригодятся на передовой. Знаю, что определенная часть наших жителей уже озаботилась этим вопросом, – написал чиновник.

Напомним, Бадранов прибыл на боевое слаживание для подготовки к СВО на прошлой неделе. Ранее он рассказал «КП-Уфа», почему решил стать добровольцем. Также стало известно, когда вице-премьер отправится на фронт. Накануне представитель регионального военкома сказал, что текущий «этап частичной мобилизации подходит к завершению».