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В Башкирии граждане массово пожаловались на взимание месячной оплаты за три дня отопления. Об этом сегодня, 10 октября, на оперативном правительственном совещании в Центре управления республикой рассказал начальник Управления главы региона по социальным коммуникациям Елена Прочаковская.

– Напоминаем, что по закону, если в сентябре давали [отопление] даже три дня – за полный месяц платим. Но затем в мае, если будут топить полный месяц, уже платить за отопление не нужно – таков федеральный закон, – пояснила чиновник.