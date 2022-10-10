Уфа
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Уфа
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Уфа
+7°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество10 октября 2022 14:21

В Башкирии граждане массово пожаловались на взимание месячной оплаты за три дня отопления

Чиновники объяснили, в чем дело
Захар ЯКОВЛЕВ

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Башкирии граждане массово пожаловались на взимание месячной оплаты за три дня отопления. Об этом сегодня, 10 октября, на оперативном правительственном совещании в Центре управления республикой рассказал начальник Управления главы региона по социальным коммуникациям Елена Прочаковская.

– Напоминаем, что по закону, если в сентябре давали [отопление] даже три дня – за полный месяц платим. Но затем в мае, если будут топить полный месяц, уже платить за отопление не нужно – таков федеральный закон, – пояснила чиновник.