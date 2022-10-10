Уфа
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Уфа
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Уфа
+17°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия10 октября 2022 9:33

В Башкирии убило током 12-летнего мальчика

Трагедия случилась в селе Баимово
Захар ЯКОВЛЕВ

Фото: Рустем АХУНОВ

В Абзелиловском районе Башкирии убило электрическим током подростка. О трагедии рассказала пресс-служба регионального Следственного комитета.

Как установили правоохранители, в селе Баимово четверо 12-летних ребят шли к футбольному полю. Они проходили мимо пилорамы и решили взобраться на ее крышу по растущему рядом дереву. Один из мальчиков коснулся провода и получил удар током, от которого в результате скончался.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье о причинение смерти по неосторожности. Следователи провели осмотр места происшествия, назначили судебно-медицинскую экспертизу, а также допросили семью погибшего ребенка, работников и владельцев пилорамы.

– Проверяется полнота принимаемых мер безопасности при подведении электричества и эксплуатации пилорамы, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, – сообщает СК.