В Башкирии убило током 12-летнего мальчика

Фото: Рустем АХУНОВ

В Абзелиловском районе Башкирии убило электрическим током подростка. О трагедии рассказала пресс-служба регионального Следственного комитета.

Как установили правоохранители, в селе Баимово четверо 12-летних ребят шли к футбольному полю. Они проходили мимо пилорамы и решили взобраться на ее крышу по растущему рядом дереву. Один из мальчиков коснулся провода и получил удар током, от которого в результате скончался.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье о причинение смерти по неосторожности. Следователи провели осмотр места происшествия, назначили судебно-медицинскую экспертизу, а также допросили семью погибшего ребенка, работников и владельцев пилорамы.

– Проверяется полнота принимаемых мер безопасности при подведении электричества и эксплуатации пилорамы, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, – сообщает СК.