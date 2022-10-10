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Общество10 октября 2022 9:14

Хабиров вручил госнаграды жителям Башкирии в честь Дня республики

Орден Мужества получили члены экипажа Ту-134, которые в 1996 году посадили самолет после столкновения с птицей
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
фото: glavarb.ru

фото: glavarb.ru

Глава Башкирии Радий Хабиров 10 октября вручил жителям региона государственные награды в честь Дня республики. Поощрения получили военные, чиновники, работники промышленности, транспорта, образования и науки, здравоохранения культуры и спорта. Сообщение об этом появилось на сайте главы РБ.

Среди награжденных есть члены экипажа самолета Ту-134, которые в 1996 году благополучно посадили лайнер и спасли пассажиров после столкновения со стаей птиц в воздухе. Орденом Мужества были удостоены командир судна Владимиру Былда (посмертно), второй пилот Константин Бузанову, штурман Салават Хабиров и бортмеханик Петр Филипов.

С полным списком награжденных можно ознакомиться по ссылке.