Вице-премьер Башкирии Азат Бадранов рассказал, когда отправится на фронт в зону СВО

фото: vk.com // Азат Бадранов

Первый вице-премьер башкирского правительства Азат Бадранов, который стал добровольцем для участия в специальной военной операции, отправится на фронт в конце октября – первых числах ноября. Об этом он сообщил в своих соцсетях 10 октября.

– В настоящее время в Уфе прохожу со своей группой боевое слаживание. На фронт отправляемся по завершению слаживания, – написал чиновник.

фото: vk.com // Азат Бадранов

Он добавил, что сейчас проходит тренировки по огневой подготовке, топографии и тактической медицине.

Напомним, Бадранов прибыл на боевое слаживание для подготовки к СВО на прошлой неделе. Ранее он рассказал «КП-Уфа», почему решил стать добровольцем. Решение чиновника отправиться на фронт комментировал глава Башкирии Радий Хабиров.