Власти Башкирии отметили массовое появление фейков крупных чиновников в соцсетях

Фото: скриншот трансляции оперативного совещания в правительстве Башкирии

Сегодня, 10 октября, на оперативном совещании в правительстве Башкирии начальник управления администрации главы региона Елена Прочаковская заявила, что в социальных сетях стали массово появляться фейковые аккаунты чиновников.

По ее словам, сотрудники Центра управления республикой заметили, что фейки стали отвечать на вопросы от жителей республики от имени реальных глав городов и районов, а также от лица главы региона или премьер-министра башкирского правительства.

- В последнее время увеличилось количество фейковой, недостоверной информации в социальных сетях. Мы обращаем внимание на то, что официальные страницы чиновников, это главы районов, министры и председатели комитетов, ваша, Радий Фаритович, страница Андрея Геннадьевича Назарова – все верифицированные страницы с галочкой. Галочка подтверждает, что страница именно ваша. Страницы-клоны – не являются площадками, которым можно верить, - подчеркнула Елена Прочаковская.