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Общество10 октября 2022 5:56

Этап частичной мобилизации в Башкирии подходит к завершению

Об этом сообщил военный комиссар Кировского и Ленинского районов Уфы
Источник:kp.ru
В Башкирии «этап частичной мобилизации подходит к завершению». Об этом сказал военный комиссар Кировского и Ленинского районов Уфы Юрий Алферов

В Башкирии «этап частичной мобилизации подходит к завершению». Об этом сказал военный комиссар Кировского и Ленинского районов Уфы Юрий Алферов

Фото: Алексей ФОКИН

В Башкирии «этап частичной мобилизации подходит к завершению». Об этом в программе «Честно говоря» 9 октября рассказал военный комиссар Кировского и Ленинского районов Уфы Юрий Алферов.

– В республике было установлено определенное задание для комплектования воинских частей. Комплектование идет в плановом режиме. Большая часть заданий уже выполнена. По мере того, как сформированные части из мест постоянной дислокации будут выдвигаться на полигоны для слаживания, их места займут вновь призванные и направленные для комплектования следующих частей, – сказал Алферов.

Ранее власти Башкирии сообщили, кто может получить отсрочку от призыва в рамках частичной мобилизации.