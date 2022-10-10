В Уфе трое 20-летних парней угнали и сожгли автомобиль

Фото: МВД по Башкирии

В Уфе трое молодых парней угнали и сожгли автомобиль. О преступлении рассказала пресс-служба регионального МВД.

Согласно предварительным данным, 24-летний водитель ВАЗ-21144 возле подъезда дома выронил барсетку и с ключами от машины и документами. Сумочку подобрала соседка мужчины. Она хотела передать ее хозяину, однако содержимым сумки решил воспользоваться внук женщины.

Забрав ключи и банковскую карту, молодой человек решил прокатиться по городу со своим приятелем. По пути они встретили своего знакомого, который попросил подбросить его Северного кладбища.

Добравшись до места, молодые люди решили взять алкоголь, расплатившись деньгами с украденной карты. Однако к этому моменту она уже была заблокирована. Угонщики вернулись к машине, и одному из них пришла идея поджечь машину, чтобы скрыть следы преступления. Так и было сделано.

Подозреваемые были установлены и задержаны с помощью записей камер видеонаблюдения. Трое ранее судимых 20-летних парней признали свою вину. Возбуждены уголовные дела об угоне и умышленном уничтожении чужого имущества. Один из мужчин в настоящее время находится под стражей, остальные двое – под подпиской о невыезде.