Парламент Башкирии намерен запретить иностранным компаниям доступ к недрам

Парламент Башкирии в первом чтении рассмотрит законопроект, запрещающий иностранным компаниям пользоваться недрами на территории республики

Парламент Башкирии в первом чтении рассмотрит законопроект, запрещающий иностранным компаниям пользоваться недрами на территории республики. Об этом 10 октября сообщила пресс-служба Госсобрания-Курултая.

Как пояснил спикер Константин Толкачев, зарубежным фирмам нужно будет зарегистрировать юридическое лицо в России, чтобы заниматься разведкой и добычей на участке недр. Эта инициатива направлена «на защиту национальной экономики».

Тот же законопроект предусматривает создание открытого и общедоступного реестра недобросовестных участников аукционов на права пользования недрами. В перечень будут включаться данные о победителях торгов, которые не сделали разовый платеж на право разработки недр. По словам Толкачева, некоторые компании участвуют и побеждают в таких аукционах, но не перечисляют заявленную сумму. Это ведет к срыву торгов и к потерям бюджета.