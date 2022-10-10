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Происшествия10 октября 2022 4:53

При пожаре в жилом 5-этажном доме в Башкирии погибла женщина

МЧС спасло трех и эвакуировало 30 жильцов
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
фото: МЧС РБ

фото: МЧС РБ

В башкирском городе Октябрьском при пожаре в жилом 5-этажном доме по улице Луначарского, 4 погибла женщина. Инцидент произошел в ночь на 10 октября. Об этом рассказали в региональном МЧС.

Сообщение о пожаре в одной из квартир поступило на пульт диспетчера службы спасения в 2:30. Прибывшие на место происшествия сотрудники МЧС спасли трех человек (в том числе одного ребенка) и эвакуировали еще 30 жильцов.

– Горела однокомнатная квартира на четвертом этаже пятиэтажного дома. В 2:45 пожар уже был локализован на площади 25 кв. метров, в 2:57 открытое горение ликвидировано, – передали в пресс-службе экстренного ведомства.

В ходе тушения пожара в квартире спасатели обнаружили погибшую 48-летнюю женщину.

Причины пожара устанавливает дознаватель МЧС.