В Башкирии проводили в последний путь 34-летнего рядового Эльвира Якупова

Фото: Ильдар Мустафин

Глава администрации Илишевского района Ильдар Мустафин рассказал, что 8 октября проводили в последний путь рядового контрактной службы 34-летнего Эльвира Якупова.

– Сегодня природа плачет вместе с нами. Мы проводили в последний путь нашего земляка, рядового контрактной службы Якупова Эльвира Талгатовича.

Эльвир Якупов родился в селе Урметово, получил среднее образование в местной школе. Всегда был спокойным, внимательным, активно участвовал в спортивной жизни школы. После поступил в Профессиональный лицей № 86, а затем проходил военную службу.

В специальной военной операции воин участвовал с августа 2022 года, погиб 26 сентября, после смерти был представлен к Ордену Мужества.