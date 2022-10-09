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Общество9 октября 2022 13:58

Глава Башкирии показал последние приготовления к открытию памятника Шаймуратову

Радий Хабиров напомнил, когда и где можно будет посмотреть мероприятие
Источник:kp.ru
Фото: Радий Хабиров

Фото: Радий Хабиров

Глава Башкирии Радий Хабиров 9 октября опубликовал информацию о том, что сегодня идут последние приготовления к открытию памятника генералу Шаймуратову.

– Мы делали его всем миром. Это большое событие и дань уважения всем, кто пал в боях за нашу Родину, – отметил руководитель региона.

Хабиров напомнил, что мероприятие состоится на Советской площади 11 октября. Для тех, кто не сможет прийти, будет организована прямая трансляция на трех телеканалах: БСТ, «Башкортостан 24» и «Вся Уфа». Начало запланировано на 12.00.