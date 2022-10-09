В районе Башкирии поймали пьяного водителя пассажирского автобуса

Фото: ГИБДД Башкирии

В Абзелиловском районе Башкирии на 250 км дороги Стерлитамак-Белорецк-Магнитогорск задержали 40-летнего нетрезвого водителя пассажирского автобуса Toyota Hiace. Информацию предоставили в ГИБДД Башкирии.

По предоставленным данным, мужчину, который перевозил четверых пассажиров, остановили инспекторы ДПС. Сотрудники ведомства заподозрили, что он не трезв и попросили пройти освидетельствование. Прибор показал 0.161 миллиграмм алкоголя на литр выдыхаемого воздуха.

Водителя отстранили от управления автомобилем, составили в его отношении протокол и поместили автобус на штрафстоянку.