Власти Башкирии сообщили о положенной от мобилизации отсрочке

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Представитель администрации главы Башкирии в ответ на комментарии граждан сообщил, кто может получить отсрочку от призыва в рамках частичной мобилизации.

По предоставленным данным, в частности отсрочка предоставляется забронированным правительством России. От призыва также освобождаются временно не годные к военной службе по состоянию здоровья. Со списком болезней можно познакомиться по ссылке.

Также от мобилизации освобождают тех, кто постоянно ухаживает за женой, отцом, матерью, мужем, братом или сестрой, бабушкой или дедушкой. В список вошли опекуны или попечители несовершеннолетних брата или сестры при отсутствии других опекунов.