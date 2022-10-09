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Происшествия9 октября 2022 7:01

Драка двух бывших заключенных в Уфе привела к смерти одного из них

Сейчас фигуранта уголовного дела будут судить
Источник:kp.ru
Фото: Следственный комитет Башкирии

Фото: Следственный комитет Башкирии

В Башкирии предъявили обвинение в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, которое повлекло смерть, 38-летнему жителю Уфы.

По предоставленной информации, убийство произошло в ночь с 3 на 4 октября, когда пятеро мужчин и одна женщина распивали алкоголь в арендованной квартире. В какой-то момент фигурант уголовного дела и 49-летний гости начали конфликт на почве отбывания наказания в исправительных колониях, так оба через то проходили.

Во время конфликта один из обвиняемых ударил свою жертву кулаками по туловищу и голове, а после вытащил его в подъезд вместе с вещами. Там от полученных травм пострадавший скончался.