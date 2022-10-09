Сразу три мобилизованных из района Башкирии парня зарегистрировали свой брак в Казани

Глава Белорецкого района Андрей Иванюта рассказал, что в Казани сразу трое мобилизованных из района мужчин зарегистрировали брак со своими возлюбленным. Церемонии для них прошли без очереди.

Руководитель районной администрации рассказал, что Владимир и Миляуша живут вместе уже шесть лет и воспитывают двоих детей 3 и 4 лет. Пара в свое время разошлись, но поняла, что их чувства не остыли.

Роман и Ксения вместе 14 лет и воспитывают 8-летнюю дочку, они давно планировали пожениться, но все откладывали в долгий ящик. Александр и Елена вместе были четыре года.

Все три пары были расписаны в одень сейчас жены уже вернулись в Белорецк.