Уфа
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Уфа
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Уфа
+13°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия9 октября 2022 5:22

Во время пожара в Башкирии нашли тела двух погибших

Пожар начался 8 октября к Стерлитамакском районе
Источник:kp.ru
Фото: МЧС Башкирии

Фото: МЧС Башкирии

В МЧС Башкирии сообщили о смертельном пожаре, который произошел вечером 8 октября в Стерлитамакском районе. По данным ведомства, в результате ЧП погибли два человека из села Золотоношка.

Информация о возгорании поступила в 21:03. В 22:07 пожар удалось локализовать, а в 22:26 ликвидировать открытое горение на площадь 48 квадратных метров. Ими оказались 61-летний мужчина и 54-летняя женщина.

В настоящий момент причины пожара устанавливаются, на месте работают эксперты и дознаватели.