Во время пожара в Башкирии нашли тела двух погибших

Фото: МЧС Башкирии

В МЧС Башкирии сообщили о смертельном пожаре, который произошел вечером 8 октября в Стерлитамакском районе. По данным ведомства, в результате ЧП погибли два человека из села Золотоношка.

Информация о возгорании поступила в 21:03. В 22:07 пожар удалось локализовать, а в 22:26 ликвидировать открытое горение на площадь 48 квадратных метров. Ими оказались 61-летний мужчина и 54-летняя женщина.

В настоящий момент причины пожара устанавливаются, на месте работают эксперты и дознаватели.