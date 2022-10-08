В Белорецком районе Башкирии медведи начали бродить по участкам местных жителей

фото: vk.com // администрация Белорецкого района

В Белорецком районе Башкирии медведи стали заходить на придомовые участки местных жителей. Об этом предупредила администрация муниципалитета.

Как рассказали чиновники, несколько дней назад дикое животное бродило по окраинам Нижнего селения, 5 октября зверя заметили у горнолыжного комплекса Мраткино, а за день до этого небольшой медведь забрался в сады «Лесовик».

– 4 октября встревоженная женщина сообщила в администрацию, что на её дачном участке уже несколько дней ходит дикий зверь. Он повалил забор, ел ягоды и яблоки, сломал дерево, вывернул на участке трубы. В сентябре в деревне Узянбаш отловлен медведь, нападавший на домашний скот, – передали в администрации Белорецкого района.

Там отметили, что чаще всего дикие звери выходят к людям по двум причинам: либо из-за нехватки корма в лесу, либо из-за резкого роста численности.

Районные власти подключили к решению проблемы местных охотников – Минэкологии дало разрешение на «регулирование численности медведей». Охотникам с 7 октября выдали путевки на отлов животных в течение трех дней без погашения лицензий.