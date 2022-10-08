В СВО погиб 35-летний подполковник Олег Ташматов из Башкирии

фото: vk.com // Администрация Стерлитамака

В ходе специальной военной операции погиб 35-летний гвардии подполковник Олег Ташматов из башкирского города Стерлитамака. Об этом сообщила местная администрация.

– Олег Ташматов командовал группировкой на правом фланге южного фронта (Херсонское направление). Погиб 24 сентября при управлении войсками по отражению превосходящих сил противника на своём участке фронта от точечного ракетного удара, – передали в администрации Стерлитамаке.

Ташматова похоронили в Рязани. Ему посмотрено вручили орден «За заслуги перед Отечеством» четвертой степени.

Олег Ташматов родился в Чехословакии в семье военного. В 1993 он с родителями переехал в Стерлитамак, где окончил школу №30. Будущий военный отучился в Казанском суворовском училище, Рязанском высшем воздушно-десантном командном училище и Военной академии имени Фрунзе. Ташматов посвятил военному делу более 20 лет. Дома у него остались жена и четверо детей.