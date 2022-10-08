«Салават Юлаев» по буллитам обыграл московское «Динамо»

фото: ХК «Салават Юлаев»

Хоккейный клуб «Салават Юлаев» на домашней арене по буллитам обыграл московское «Динамо». Матч прошел 8 октября и закончился со счетом 3:2.

Уфимцы вели в счете до последней пятиминутки благодаря шайбам Райана Мёрфи и Алексея Пустозёрова. Под занавес основного времени гостям удалось отыграться: отличились Павел Кудрявцев и Максим Джиошвили. В итоге встреча дошла до серии буллитов, в которой точнее оказались хозяева.

«Салават Юлаев» (Уфа) – «Динамо» (Москва) – 3:2Б (1:0, 0:0, 1:2, 0:0, 0:0)

Голы:

1:0 (18:56) – Райан Мёрфи; 2:0 (42:13) – Алексей Пустозёров; 2:1 (56:20) – Павел Кудрявцев; 2:2 (59:58) – Максим Джиошвили; 3:2 (65:00) – Николай Кулёмин (победный буллит).

В онлайн-таблице Восточной конференции «Салават Юлаев» сейчас занимает третье место. У команды 20 очков. В следующем матче уфицы примут у себя дома «Торпедо». Игра состоится 13 октября.