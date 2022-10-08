Башкирия запустила горячую линию для туристов из-за ЧП на Крымском мосту

Башкирия запустила горячую линию для местных жителей, отдыхающих в Крыму или планирующих поездку туда, из-за ЧП на мосту, ведущему к полуострову Фото: Александр КИРЬЯКОВ

Башкирия запустила горячую линию для местных жителей, отдыхающих в Крыму или планирующих поездку туда, из-за ЧП на мосту через Керченский пролив. Об этом 8 октября сообщил министр предпринимательства и туризма республики Рустем Афзалов.

Номер горячей линии: 8 (347) 218-19-19. По нему можно оставить заявку, чтобы выяснить, где находится тот или иной турист, а отдыхающие в Крыму могут попросить о помощи или консультации. Ситуационный центр работает с 8:00 до 20:00 без выходных. Ночью у звонящих есть возможность начитать информацию на автооответчик – и утром её возьмут в работу.

Кроме того, для туристов работает и горячая линия Ростуризма: + 7 800 707 97 41.

Как ранее писали коллеги из KP.RU утром 8 октября на Крымском мосту произошел подрыв грузовика и загорелись железнодорожные цистерны. Известно о трех погибших. Сейчас движение транспорта по переправе возобновлено.