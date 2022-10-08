Житель Уфы поджег иномарку соседа по этажу из-за бытового конфликта

фото: МВД РБ

В Уфе местный житель поджег автомобиль Mitsubishi своего соседа по этажу из-за бытового конфликта. Об этом 8 августа сообщило башкирское МВД.

Инцидент случился в одном из дворов в микрорайоне Сипайлово. Загоревшуюся иномарку потушили пожарные. Полицейские установили, что причиной происшествия стал поджег. Сумма ущерба превысила 600 тыс. рублей. МВД возбудило уголовное дело о умышленном повреждении имущества. Практически сразу сотрудники задержали и поджигателя – им оказался 37-летний сосед владельца машины. Он признался в преступлении и сказал, что таким образом мстил соседу.

– По словам задержанного, у него был достаточно давний конфликт с мужчиной, который живет с ним на одном этаже из-за поставленной в общем коридоре перегородки. В ход шел клей, залитый в замочную скважину, входной двери и испорченные провода. Однажды владелец Mitsubishi якобы даже поцарапал машину подозреваемого. В тот вечер уфимец выпил спиртное, спустился во дворе и поджег иномарку, – рассказали в правоохранительном ведомстве.

В МВД отметили, что подозреваемый раньше не имел проблем с законом и сожалеет о сделанном. Его отпустили домой под подписку о невыезде.