В Башкирии разъяснили суть кредитных каникул для мобилизованных

Государственный портал Объясняем. Башкортостан разъяснил суть кредитных каникул, которые предоставляются мобилизованным и их семьям

Государственный портал Объясняем. Башкортостан разъяснил суть кредитных каникул, которые предоставляются мобилизованным.

Как следует из пояснения, кредитные каникулы для военнослужащих позволяют приостановить платежи по кредиту или займу на весь срок службы по контракту или участия в специальной военной операции плюс 30 дней. Льготный период не может устанавливаться ранее 21 сентября и продлевается, если заемщик находится в больнице на лечении от ранений и травм, полученных в ходе выполнения задач СВО.

Когда кредитные каникулы действуют, финансовые организации не могут начислять штрафы за просрочку задолженности. Если началось исполнительные производство по долгу, оно должно быть приостановлено.