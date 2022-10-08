Синоптики опубликовали прогноз погоды в Башкирии на 9 октября

В Башкирии 9 октября ожидается переменная облачность без существенных осадков Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Башкирии 9 октября ожидается переменная облачность без существенных осадков. Об этом сообщил региональный Гидрометцентр.

Ветер в республике в республике будет западным, его скорость не превысит 10 метров в секунду. Температура воздуха ночью опустится до 0, +5°. Днем потеплеет до +11, +16°.

В региональном МЧС тем временем предупредили, что ночью и утром на отдельных участках автодорог возникнет туман. Видимость в нем сократится до 500-1000 метров.