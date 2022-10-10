За январь-август 2022 года в Башкирии умерло более 33 тыс. человек

В Башкирии за январь-август 2022 года скончались 33 087 человек – на 6 424 (или на 16,3%) меньше, чем за аналогичный прошлогодний период Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Башкирии за январь-август 2022 года скончались 33 087 человек – на 6 424 (или на 16,3%) меньше, чем за аналогичный прошлогодний период. Младенческая смертность тем временем сократилась на 28,8%: за восемь месяцев в республике умерло 111 детей в возрасте до одного года (в 2021-м было 156). Данные 7 октября опубликовал Росстат.

К сентябрю в регионе родились 24 383 ребенка – на 1 862 (или на 7,1%) меньше, чем в прошлом году. Естественная убыль населения в Башкирии составила 8 704 человека (в 2021-м этот показатель был заметно выше – 13 266).