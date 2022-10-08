За сутки от COVID-19 в Башкирии скончались три человека

За последние сутки от коронавируса в Башкирии скончались три пациента. С начала пандемии жертвами инфекции стали 5 852 человека

За последние сутки от коронавируса в Башкирии скончались три пациента. С начала пандемии жертвами инфекции стали 5 852 человека. Об этом 8 октября сообщил местный оперштаб.

Диагностировали COVID-19 еще 439 жителям. Всего на территории республики было зарегистрировано почти 323,4 тыс. случаев инфицирования.

Переболели коронавирусом 313,1 тыс. человек, 503 из них выписались по выздоровлению за минувшие 24 часа.

Прямо сейчас носителями инфекции 4 336 жителей республики: 257 пациентов лежат в ковид-госпиталях, остальные лечатся дома с легкой формой заболевания.