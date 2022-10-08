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Общество8 октября 2022 12:01

В ходе массовых проверок ГИБДД Башкирии выявила 1,9 тыс. нарушений

Сотрудники дорожной полиции задержали 37 пьяных водителей
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
В ходе массовых проверок с 7 на 8 октября ГИБДД Башкирии выявила 1,9 тыс. нарушений, задержала 37 нетрезвых и 30 лишенных прав водителей

В ходе массовых проверок с 7 на 8 октября ГИБДД Башкирии выявила 1,9 тыс. нарушений, задержала 37 нетрезвых и 30 лишенных прав водителей

Фото: Евгения ГУСЕВА

В ходе массовых проверок с 7 на 8 октября ГИБДД Башкирии выявила 1,9 тыс. нарушений, задержала 37 нетрезвых и 30 лишенных прав водителей. Еще у 21 автомобилиста удостоверений и вовсе никогда не было. Об этом сообщил начальник республиканской дорожной полиции Владимир Севастьянов.

В ходе рейдов сотрудники Госавтоинспекции также привлекли к ответственности 259 водителей, которые не использовали ремни безопасности, и 28 жителей, нарушивших правила перевозки детей.