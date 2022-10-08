В ходе массовых проверок ГИБДД Башкирии выявила 1,9 тыс. нарушений

В ходе массовых проверок с 7 на 8 октября ГИБДД Башкирии выявила 1,9 тыс. нарушений, задержала 37 нетрезвых и 30 лишенных прав водителей Фото: Евгения ГУСЕВА

В ходе массовых проверок с 7 на 8 октября ГИБДД Башкирии выявила 1,9 тыс. нарушений, задержала 37 нетрезвых и 30 лишенных прав водителей. Еще у 21 автомобилиста удостоверений и вовсе никогда не было. Об этом сообщил начальник республиканской дорожной полиции Владимир Севастьянов.

В ходе рейдов сотрудники Госавтоинспекции также привлекли к ответственности 259 водителей, которые не использовали ремни безопасности, и 28 жителей, нарушивших правила перевозки детей.