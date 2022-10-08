Согласно переписи населения, в Уфе проживает более 1,16 млн человек

Согласно Всероссийской переписи населения, в Уфе по состоянию на 1 октября 2021 года проживало 1 млн 167 тыс. 775 человек

Согласно Всероссийской переписи населения, в Уфе по состоянию на 1 октября 2021 года проживало 1 млн 167 тыс. 775 человек – это на 21 тыс. жителей больше, чем расчетная численность на начало текущего года. Об этом 8 октября со ссылкой на данные Росстата сообщила мэрия.

По статистическим данным, на городское население в башкирской столице приходится 1,14 млн человек, на сельское – 22,9 тыс. Доля мужчин в процентном соотношении составила 49,6%.

– В сравнении с расчетной численностью на 1 января этого года, в Демском, Ленинском, Октябрьском и Калининском районах наблюдается снижение количества жителей. А вот в Кировском районе идет значительный прирост, – передали в администрации.

Самым густонаселенным районом Уфы стал Октябрьский район. Меньше всего людей проживает в Демском районе.

Рейтинг районов Уфы по численности населения:

– Октябрьский – 245,4 тыс. человек;

– Калининский – 207,7 тыс.;

– Советский – 180,9 тыс.;

– Кировский – 174,8 тыс.;

– Орджоникидзевский – 161,3 тыс.;

– Ленинский – 91,5 тыс.;

– Демский – 83,2 тыс.