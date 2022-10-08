На реке Уфе в Башкирии столкнулись две моторные лодки

фото: МЧС РБ

Сегодня утром, 8 октября, на реке Уфе в селе Атамановка Караидельского района Башкирии столкнулись две моторные лодки. Инцидент произошел напротив физкультурно-оздоровительного комплекса «Звёздный». Сообщение в региональное МЧС поступило в 9:30. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.

– Произошло столкновение лодок «BESTER-480 open» и «АМУР». На борту двух катеров находилось пять человек, – рассказали в МЧС.

После инцидента за медицинской помощью обратился 33-летний мужчина. После осмотра его отпустили.