Улицы Советскую и Пушкина в Уфе перекроют раньше запланированного срока

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Участки улиц Советской и Пушкина в Уфе перекроют раньше запланированного срока. Об этом 8 октября предупредили в мэрии.

Ранее сообщалось, что из-за подготовки к открытию памятника имени генерала Минигали Шаймуратова проезд по улицам Советской (между Заки Валиди и Октябрьской Революции) и Пушкина (между Цюрупы и Ленина) будет ограничен с 23:00 10 октября до 1:00 12 октября. Согласно обновленному графику, перекрытие будет введено на 13 часов раньше – с 9:00 10 октября.

В администрации добавили, что с 21:00 10 октября до 13:00 11 октября будет закрыт въезд на парковку возле конгресс-холла «Торатау». Это связано с церемониями возложения цветов к памятникам Шайхзаде Бабичу и Салавату Юлаеву.