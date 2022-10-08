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Происшествия8 октября 2022 5:55

В Башкирии рабочий упал в дробильную установку и погиб

Следственный комитет возбудил уголовное дело
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
фото: СК РБ

фото: СК РБ

В Туймазинском районе Башкирии рабочий упал в щековую дробилку и погиб. Следственный комитет возбудил уголовное дело о нарушении требований охраны труда со смертельным исходом. Об этом 7 октября сообщила пресс-служба ведомства.

Инцидент произошел в ночь с 6 на 7 октября в семи километра от села Серафимовского во время работ по добыче щебня. Там 34-летний сотрудник коммерческой фирмы упал в дробильно-сортировочную установку и скончался от тяжелых травм.

На месте происшествия работали следователи. Они осмотрели производственную площадку, опросили работников и руководство предприятия и назначили судмедэкспертизу.