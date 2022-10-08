В Башкирии женщина оговорила знакомого, чтобы скрыть измену сожителю

В Буздякском районе Башкирии женщина оговорила знакомого, чтобы скрыть измену сожителю

В Буздякском районе Башкирии женщина оговорила знакомого, чтобы скрыть измену сожителю. Против нее возбудили уголовное дело. Об этом 7 октября сообщила региональная прокуратура.

Конфликт между обвиняемой и ее сожителем произошел в июле текущего года. Во время ссоры вскрылся факт измены со стороны женщины.

– Испугавшись последствий, она оговорила своего знакомого, указав на совершение в отношении нее тяжкого преступления, и для убедительности позвонила в полицию, – передали в надзорном ведомстве.

Когда полицейские приехали, женщина призналась, что солгала и объяснила свой поступок «попыткой скрыть неверность». Уголовное дело против нее будет рассматривать Благоварский межрайонный суд.