Уфа
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Уфа
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Уфа
+11°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия8 октября 2022 5:16

В Башкирии женщина оговорила знакомого, чтобы скрыть измену сожителю

Против нее возбудили уголовное дело
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
В Буздякском районе Башкирии женщина оговорила знакомого, чтобы скрыть измену сожителю

В Буздякском районе Башкирии женщина оговорила знакомого, чтобы скрыть измену сожителю

В Буздякском районе Башкирии женщина оговорила знакомого, чтобы скрыть измену сожителю. Против нее возбудили уголовное дело. Об этом 7 октября сообщила региональная прокуратура.

Конфликт между обвиняемой и ее сожителем произошел в июле текущего года. Во время ссоры вскрылся факт измены со стороны женщины.

– Испугавшись последствий, она оговорила своего знакомого, указав на совершение в отношении нее тяжкого преступления, и для убедительности позвонила в полицию, – передали в надзорном ведомстве.

Когда полицейские приехали, женщина призналась, что солгала и объяснила свой поступок «попыткой скрыть неверность». Уголовное дело против нее будет рассматривать Благоварский межрайонный суд.