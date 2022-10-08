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Общество8 октября 2022 4:29

Путин наградил двух медиков из Башкирии почетными званиями

Президент подписал соответствующий указ в свой день рождения
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
Президент России Владимир Путин наградил двух медиков из Башкирии почетными званиями

Президент России Владимир Путин наградил двух медиков из Башкирии почетными званиями

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Президент России Владимир Путин наградил двух медиков из Башкирии почетными званиями. Соответствующий указ он подписал в свой день рождения, 7 октября. Документ был опубликован на интернет-портале правовой информации.

Звание заслуженного врача России присвоено заведующей женской консультацией родильного дома №3 в Уфе Флере Ташбулатовой. Заслуженным работником здравоохранения страны стала главная медсестра республиканской клинической больницы №2 Зульфия Нигмаджанова.