Президент России Владимир Путин наградил двух медиков из Башкирии почетными званиями Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Президент России Владимир Путин наградил двух медиков из Башкирии почетными званиями. Соответствующий указ он подписал в свой день рождения, 7 октября. Документ был опубликован на интернет-портале правовой информации.

Звание заслуженного врача России присвоено заведующей женской консультацией родильного дома №3 в Уфе Флере Ташбулатовой. Заслуженным работником здравоохранения страны стала главная медсестра республиканской клинической больницы №2 Зульфия Нигмаджанова.