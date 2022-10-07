Синоптики дали прогноз погоды в Башкирии на выходные 8 и 9 октября

В Башкирии в выходные дни, 8 и 9 октября, ожидаются «различные» погодные условия

В Башкирии в выходные дни, 8 и 9 октября, ожидаются «различные» погодные условия. Об этом сообщили синоптики регионального Гидрометцентра.

8 октября через территорию республики пройдет атмосферный фронт, который принесет с собой дожди разной интенсивности. Температура воздуха днем ожидается в пределах +8, +13°, ночью +3, +8°.

9 октября Башкирия окажется под влиянием теплого антициклона. Днем столбики термометров незначительно, но потянутся вверх и могут достичь отметки в +17°. А вот в темное время суток будет холодно: 0, +5°.