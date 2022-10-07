Башкирия вручила региональные премии молодым ученым

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7 октября в правительстве Башкирии руководитель администрации главы республики Максим Забелин вручил молодым ученым региональные премии за 2020 и 2021 год. Размер поощрения составляет 150 тыс. рублей. Об этом сообщила пресс-служба местного кабмина.

В области технических наук лауреатами стали Роман Никифоров, Оксана Муругова, Виталий Галимов. Они представили на соискание научного исследование по разработке технологии роботизированной сварки корпусного узла авиационного двигателя нового поколения.

Коллектив Ильнура Мифтахова и Элины Шафеевой был удостоен премии в области естественных наук за цикл работ, посвященных разработке цифровых технологии, которые позволяют восстанавливать плодородие земель.

Премию в области гуманитарных наук получила Эльза Минко. Она исследовала БОС-технологии в реабилитации пациентов после аортокоронарного шунтирования.