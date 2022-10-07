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Общество7 октября 2022 16:41

В Башкирии на 27% сократилось число квартир без собственников в новостройках

Это данные за пять месяцев текущего года – с апреля по сентябрь
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
В Башкирии за пять месяцев – с апреля текущего года – на 27% сократилось число квартир без собственников в новостройках

В Башкирии за пять месяцев – с апреля текущего года – на 27% сократилось число квартир без собственников в новостройках

В Башкирии за пять месяцев – с апреля текущего года – на 27% сократилось число квартир без собственников в новостройках. Об этом 7 октября сообщило региональное правительство.

Как пояснили в кабмине республики, в апреле на учете стояли 48 новых домов, в которых только на 5,2 из 10,7 тыс. квартир (49%) были зарегистрированы права. По итогам девяти месяцев число поставленных на учет новостроек увеличилось до 77. Количество помещений в них при этом выросло до 19,2 тыс., у 14,6 тыс. из которых уже были собственники (76%).