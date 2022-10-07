Полиция задержала парня, который приставал к девушке у подъезда в Уфе

Фото: соцсети

Сегодня, 7 октября, сотрудники МВД по Башкирии задержали и доставили в отдел полиции №10 27-летнего жителя Салаватского района республики. Стражи порядка подозревают молодого человека в нападении на жительницу многоэтажки по улице Степана Злобина в Уфе. Как пояснили в пресс-службе ведомства, конфликт с рукоприкладством произошел 27 сентября, но в тот день задержать дебошира не удалось.

Как отметили в пресс-службе МВД по Башкирии, в тот день мужчина пытался попасть в подъезд дома, где живет его знакомая. Одна из местных жительниц отказалась впускать его и из-за этого между ними возник конфликт, в ходе которого уроженец Салаватского района несколько раз ударил уфимку.

- По данному факту была начата проверка. Уфимке было выдано направление на прохождение судебно-медицинской экспертизы для установления тяжести причиненных телесных повреждений, - сообщили в пресс-службе МВД по Башкирии. На данный момент дебошир находится в отделе полиции, проверяется его возможная причастность к другим противоправным действиям.