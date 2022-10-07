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Происшествия7 октября 2022 12:22

Жителя Уфы задержали за ложное сообщение об акте терроризма в школе

Полиция возбудила уголовное дело
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
В Уфе местного жителя задержали за ложное сообщение об акте терроризма в школе по улице Летчков

В Уфе местного жителя задержали за ложное сообщение об акте терроризма в школе по улице Летчков

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Уфе местного жителя задержали за ложное сообщение об акте терроризма в школе по улице Летчков. Он позвонил с службу спасения и сказал, что в образовательном учреждении «оставлен опасный предмет». Об этом сообщило региональное МВД.

– Прибывшая на место происшествия следственно-оперативная группа обследовала территорию образовательного учреждения. Никаких подозрительных предметов не было обнаружено, – передали в правоохранительном ведомстве.

Полицейские оперативно выяснили, кому принадлежит телефон, с которого сообщили об угрозе, и задержали владельца. Им оказался 37-летний ранее судимый за убийство мужчина. На момент задержания он находился в состоянии сильного опьянения. Его доставили в отдел полиции для выяснения обстоятельств. Следователи возбудили уголовное дело. Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения в отношении подозреваемого.