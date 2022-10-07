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Общество7 октября 2022 10:46

Открытие памятника генералу Шаймуратову в Уфе покажут в прямом эфире

Церемония начнется в 12:00 11 октября
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
Памятник в мастерской // фото: vk.com / Радий Хабиров

Памятник в мастерской // фото: vk.com / Радий Хабиров

Открытие памятника герою России, генералу Минигали Шаймуратову на Советской площади в Уфе 11 октября покажут в прямом эфире. Об этом сообщила мэрия.

– Трансляцию мероприятия в прямом эфире покажут телеканалы БСТ, «Башкортостан 24» и «Вся Уфа». Начало – в 12.00, – передали в администрации.

Напомним, памятник, автором которого стал скульптор Салавата Щербаков, будет открыт в День республики. После церемонии на Советской площади пройдет посвящение школьников в «шаймуратовцы». Несмотря на праздничный день, мэрия отказалась проводить народные гуляния и запускать салют, а еще раньше глава Башкирии Радий Хабиров отменил лазерное шоу на открытии монумента в честь Шаймуратова.